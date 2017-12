COCHABAMBA |

El expresidente y vocero de la demanda marítima Carlos Mesa se refirió al conflicto de salud en un artículo publicado en Los Tiempos y otros medios. Señaló que el paro médico, que cumple hoy 32 días, pone en evidencia la realidad del país.

“Doce años después, nuestra salud ha avanzado muy poco, la infraestructura sigue siendo insuficiente, los ítems no cubren los requerimientos de los pacientes, el equipamiento y los insumos brillan por su ausencia, el presupuesto no es el que se requiere y, lo que es peor, los niveles de corrupción en las estructuras que deben velar por la salud desde el Estado son cada día peores”, señaló Mesa.

En la publicación, el vocero de la demanda marítima señaló que “en este momento de inequívoca inflexión en el largo gobierno de Morales, podemos apreciar los evidentes signos de agotamiento de lo que alguna vez quiso representar y ya no representa”.

Apuntó que el 28 de noviembre de 2017, fecha en que el Tribunal Constitucional habilitó la repostulación de Morales, los gobernantes cruzaron el límite abandonando la tierra de la democracia y entrando en la del totalitarismo basado.

Mesa asegura que el primer conflicto tras la destrucción del orden constitucional es el de los médicos.

“Más allá de las razones y más allá del desenlace de esta confrontación cargada de violencia, la sociedad ya no es condescendiente con los poderosos, ni justifica ni acepta la represión como lo hacía en el pasado. Entonces estaba seducida por el compromiso de llegar a una “tierra prometida” que se desvaneció en medio de palabras y retórica que pretendieron que el pueblo comprara afirmaciones como que la economía boliviana superará en tamaño a la de dos de nuestros vecinos en pocos años, como que la meta de pobreza cero está al alcance de la mano, como que la revolución ética barrería con la corrupción del pasado, como que la justicia —en virtud de la magia del voto popular— resolvería su consuetudinaria podredumbre…”.

Sin embargo, Mesa apuntó que sería de “ciegos no reconocer que la combinación de factores externos y manejo interno permitió ingresos nunca previstos y, en consecuencia, avances materiales significativos que han mejorado en general el nivel de vida de los bolivianos, pero sería también de inconscientes no entender que esos avances no pueden ocultar el dispendio, el gasto suntuario, las oportunidades perdidas en la orientación de la inversión social y, sobre todo, que la realidad de nuestra pobreza estructural está muy lejos de haber sido resuelta”

Los gobernantes están perdiendo progresivamente su contacto con la realidad y se están creyendo sus propias historias.

“Demasiadas horas en el aire, en actos de masas, en reuniones entre correligionarios, en disputas deportivas y en discursos interminables y repetitivos. ¿“Gobernar escuchando al pueblo”? El referendo de 21F y las elecciones judiciales de 2011 y 2017 han sido millones de voces clamorosas del pueblo que no fueron escuchadas”, aseveró.