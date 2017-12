NASA pone fecha a la misión con la que llegarán a Alfa Centauri, 2069

Sin lugar a dudas, si algo saben en NASA es en eso de poner fechas a futuras misiones. En esta ocasión he de reconocer que me ha llamado bastante la atención el hecho de que alguien en la agencia se haya interesado en plantear la idea siquiera de una misión a Alfa Centauri, el sistema solar más próximo al nuestro, y sobre todo el hecho de que los directivos de NASA lo hayan apoyado.

La idea que tiene en la Agencia Espacial de Estados Unidos no es otra que la de conseguir lanzar una misión a este sistema solar, según el comunicado publicado por el departamento de prensa de la propia agencia, hablamos de la que será la primera misión interestelar llevada a cabo por el ser humano. Sin lugar a dudas un nombre con el que vender la misión que llama bastante la atención, al menos hasta que sigues leyendo y te das cuenta que estiman llevarla a cabo en 2069.

NASA ya nos habla sobre la primera misión interestelar llevada a cabo por el ser humano

Personalmente he de confesar que esto me ha llamado bastante la atención, sobre todo si tenemos en cuenta que las misiones para llegar a Marte, prácticamente se están retrasando todas debido a que a día de hoy el ser humano no cuenta con la tecnología necesaria. Cierto es que en muy pocos años se ha avanzado muchísimo en este campo y que hablamos de una misión a largo plazo, igual de cierto que el hecho de que, a pesar de que se haya planteado la posibilidad de llevar a cabo una misión interestelar como esta, en NASA no tienen ni idea de cómo conseguirlo.

Como detalle, comentarte que según la previsión de la propia NASA, ninguno de los que estemos vivos a día de hoy podrá saber si finalmente se ha conseguido llegar a Alfa Centauri o no ya que, a pesar de que la misión pudiera tomar forma y salir de la Tierra ese mismo año 2069, no llegaría hasta el sistema solar Alfa Centauri, como mínimo, hasta pasado un siglo, 100 años de espera que se pueden ‘hacer muy largos‘, sobre todo si tenemos en cuenta las limitaciones que tiene la tecnología actual de la que disponemos.

¿Por qué anunciar en 2017 una misión que dará comienzo en 2069? ¿Por qué 2069, ni antes ni después?

Ahora bien… ¿por qué anunciar en 2017 una misión que dará comienzo en 2069? Literalmente y como se puede leer en determinados comentarios realizados por altos directivos dentro de NASA es debido a que en la agencia dan por hecho que en el plazo de 50 años de desarrollo se habrá conseguido crear nuevos sistemas de propulsión muchomás potentes y sobre todo avanzados, suficiente como para que se pueda viajar por el espacio a una velocidad que sería un 10% a la de la luz, no más. Esto se traduce en el dato que ofrecía anteriormente, una sonda lanzada en dirección a Alfa Centauri, tardaría unos 100 años en recorrer los 4.2 millones de años luz que separan nuestro sistema solar del destino de la sonda.

Otra pregunta que seguro te viene a la cabeza es la de, ¿por qué 2069, ni antes ni después? Según NASA han escogido este año debido a que en ese momento se cumplirían 100 años desde la llegada del Apolo XI a la Luna, un hito muy importante en la historia del ser humano y para ello nada mejor que conseguir lanzar una misión interestelar con la que buscar vida extraterrestre en alguno de los exoplanetas que existen en Alfa Centauri.

De momento, el principal objetivo, es observar el espacio para encontrar exoplanetas que puedan albergar vida

Sin lugar a dudas todavía queda mucho tiempo, nada menos que más de 50 años, hasta que esta misión pueda tomar forma, una ‘eternidad‘ donde pueden ocurrir muchas cosas que pueden dar al ‘traste‘ con una misiónque ha sido programada con demasiada antelación, incluso podría darse el hecho de que el ser humano disponga de la tecnología necesaria para llevarla a cabo mucho antes, ¿por qué no?

Mientras tanto, el principal objetivo de la observación espacial es localizar exoplanetas ubicados dentro de la denominada como ‘zona de habitabilidad’ que poseen todas las estrellas, es decir, a la suficiente distancia como para que las temperaturas no sean demasiado elevadas ni demasiado frías para soportar vida.

Fuente: actualidadgadget.com