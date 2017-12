Oficializan solicitud de revocatorio contra alcalde y concejales de Camiri

El 15 de mayo del año que concluye, el movimiento guaraní, Comité Cívico, comerciantes y otros sectores exigían la renuncia de Valdéz acusándolo de no hacer gestión y de hechos de corrupción

Teófilo Baldiviezo

Mariselva Peña Ayllón de Callejas, ex presidente del Comité Cívico de Camiri, presentó ante el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz (TED) la solicitud de revocatoria de mandato del alcalde Franz Valdéz Torrico y de los concejales titulares y suplentes del Gobierno Municipal de Camiri.

Peña, que como cabeza del Comité Cívico de Camiri lideró el movimiento que exigía la renuncia del alcalde y concejales de Camiri en mayo de este año, bloqueando la carretera y que derivó en una vigilia en el edificio municipal que dura hasta ahora. Peña Ayllon dijo que presentó esta solicitud como ciudadana ya que dejó la responsabilidad del Comité Cívico por las presiones que había en su contra.

El 15 de mayo del año que concluye, el movimiento guaraní, Comité Cívico, comerciantes y otros sectores exigían la renuncia de Valdéz acusándolo de no hacer gestión y de hechos de corrupción que hasta el momento no han sido probados. Este movimiento no prosperó convirtiéndose en una vigilia en el edificio de la Alcaldía que ya se extiende por más 200 días sin que se vislumbren soluciones y que además ocasionó que la Policía cerrara sus puertas en esta ciudad.

La carta, que solicita el formato de los libros para la recolección de firmas y cuya responsabilidad sería la propia Peña, contempla dos preguntas relacionadas a si están de acuerdo con revocar el mandato del alcalde y concejales.

