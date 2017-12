Piden torneos de fútbol regionalizados

Estadística: Desde la fundación de la Liga en 1977, cerca del 80% de los torneos los han ganado los equipos con sede en la altura del país.

El ex dirigente de Blooming, Agustín Zambrana, publicó en las últimas horas en sus redes sociales que el fútbol debe dar un giro respecto a como se juegan los torneos actuales de la liga profesional.

Zambrana señaló: “Algunos se enfadan con mi comentario del Torneo Regionalizado, pero solo para estadística, de los 40 años que el futbol boliviano está en vigencia, el 80% de los torneos los ganan los equipos del occidente.”

“Es una realidad, no se molesten conmigo… la altura afecta… les guste o no les guste. Debemos equilibrar el fútbol, para que los equipos de los llanos tengamos seguro copas internacionales seguras….no pre libertadores ni ñañakas. Por eso reitero, 2 series, 2 copas libertadores de fase de grupos para cada serie. Asi potenciamos a todos los equipos, y no solo a unos cuantos. Reitero, 80% de los torneos los ganan en el occidente. No quiero sonar divisionista o separatista, como ya algunos me andan diciendo; pero se debe discutir de hacer 2 series para el futbol boliviano. Escucho opiniones….no soy erudito en la materia, pero tengo 3 dedos de frente. #NoTenganMiedoDeOpinar #EstoSeDebeDiscutir”

La Liga cuenta ahora con 6 equipos de los llanos: Blooming, Oriente, Guabirá, Sport Boys, Royal Pari y Destroyers. Y se tiene programado reunirse en enero para determinar los torneos del 2018 y sus premios.

