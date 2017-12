Quiroga rechaza veto docente en la UMSA y reta al rector a seguirle proceso por antiautonomista

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

La Paz, 29 de diciembre (ANF).- El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, cuestionó el reciente veto contra docentes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) que trabajan como funcionarios del Estado y retó al rector, Waldo Albarracín, a seguirle un proceso universitario por antiautonomista.

“Yo le reto (a Albarracín) si tiene los pantalones bien puestos. Sígame un proceso universitario, decláreme antiautonomista y no se escude en estos documentos sin nombre ni apellido. Hágalo bien, sígame un proceso legal, compruébeme que he asistido en un atentado contra la autonomía universitaria”, manifestó Quiroga en conferencia de prensa.

Esta jornada el Honorable Consejo Universitario (HCU) de la UMSA determinó vetar a las autoridades de Gobierno que son docentes en esa casa de estudios superiores por alentar y promover la violación de su autonomía por efectivos de la Policía durante las protestas del sector médico.

La acción generó la reacción del Gobierno y particularmente del viceministro de Régimen Interior, quién señaló que es un directo afectado, ya que hace cinco años ejerce cátedra al interior de la facultad de Derecho y que por ello indicó que nunca se ordenó atentar contra la autonomía.

“En ningún momento se ha ordenado que se atente contra la autonomía universitaria. Yo he sido en mi época de estudiante y dirigente universitario, uno de los verdaderos defensores la autonomía universitaria. Muy respetuoso de mi institución, la cual me ha dado mucho. Soy docente y también fui y soy estudiante porque estoy matriculado en el doctorado de derecho constitucional de la UMSA”, refirió.

Quiroga acusó a Albarracín de transformase de Defensor del Pueblo a “defensor de la derecha”, esto debido a que el rector de la UMSA encabezó algunas movilizaciones junto a estudiantes de medicina en apoyo al sector médico. Asimismo, lo llamó “militante de izquierda a plazo fijo” debido a que “militaba en la izquierda hasta que fue posesionado como presidente un indio”.

“Hoy que los movimientos sociales y los indios están en función de gobierno, pues usted se convierte en un instrumento y realmente realiza una alianza con el pasado neoliberal”, señaló.

Finalmente, Quiroga comparó al rector con el exministro del Interior, Luis Arce Gómez, y le pidió diferenciar entre la actividad académica y la actividad política, además que “deje de utilizar estudiantes para las movilizaciones.

“Quiere lanzar vetos y prohibir que dictemos docencia. Déjeme decirle que yo soy abogado y sabré defender y prevalecer mis derechos en las instancias legales que correspondan, pero no me va a amedrentar”, aseveró.

Ministro Arce: “Se ha cometido un error con el veto”

El ministro de Justicia, Héctor Arce, no quiso quedar ausente en este tema y reflexionó a Albarracín advirtiéndole que el veto docente era un “grave error” al no haber identificado primero personas y acciones en “claras acciones políticas y no académica”.

“Estimado @w_albarracin con el respeto y afecto de siempre, se ha cometido un grave error al anunciar un veto a docentes de la UMSA sin identificar ni personas ni acciones en una clara actitud política y no académica. Tan solo hace 4 meses la U me condecoró ¿Ahora estamos vetados?”, publicó Arce a través de su cuenta de Twitter.

Fuente: noticiasfides.com, Unitel