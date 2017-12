Una misa y marchas a 35 días del conflicto medico

Red Uno Bolivia. – Antes de la misa en la Catedral Metropolitana en la Plaza Principal, los médicos realizaron una marcha desde el hospital San Juan de Dios. Caminaron con sus mandiles, portando pancartas y banderas blancas; en el camino recibían el apoyo de transeúntes y vehículos que circulaban por calles aledañas. En la misa, el padre Juan Crespo a nombre de la iglesia reiteró el pedido de diálogo entre el gobierno y los médicos.

Por su lado, hasta el rectorado de la Universidad Gabriel Rene Moreno, llegaron estudiantes de la carrera de medicina en protesta por la falta de apoyo de sus autoridades a las movilizaciones que realizan en apoyo a los profesionales médicos.

“Hemos venido a tomar el rectorado porque lamentablemente este rector no da la cara por nosotros. Nosotros como estudiantes de medicina, no hemos visto que el rector se haya pronunciado ante este gobierno dictador”, “para que nuestro rector no nos dé un peso de ayuda, no nos da ningún apoyo”, eran algunos de los reclamos que se escuchaban en la marcha.