UniVida logra 35% de cobertura del SOAT en Bolivia y no amplía plazo

El gerente General de Univida, Jaime Bravo informó que el plazo para la adquisición del SOAT fenece esta noche por lo que a partir de 1 de enero ningún vehículo podrá circular sin el seguro. Sin embargo la venta y renovación del seguro continuará.

Largas filas caracterizaron la compra del SOAT. Foto: ANF

La Paz, 31 diciembre (ANF).- La estatal de seguros y reaseguros personales UniVida a través de su gerente General, Jaime Bravo informó que al 31 de diciembre se alcanzó vender más de 600 mil rosetas y renovaciones del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), equivalente a una cobertura del 35% del parque-automotor nacional. Recordó que a partir de las cero horas de este lunes, ningún vehículo podrá circular sin el seguro.

“El plazo no se amplía para tener el SOAT fenece a las 24 horas de hoy, vamos a seguir vendiendo para autos nuevos o a quienes viajaron y no pudieron comprar o renovar sus seguros o lo tenían en algún taller (…). La recomendación, háganlo ahora, no saquen su vehículo si es que no tienen el SOAT”, señaló a ANF.

Sin embargo aclaró que en los siguientes días continuará la venta del SOAT tanto en las oficinas de UniVida como en la red bancaria autorizada. También dijo que seguirá vigente la aplicación móvil a través de la página web para la adquisición del seguro.