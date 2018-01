Antonio Conte: “José Mourinho tiene demencia senil”

El cruce dialéctico entre Antonio Conte y José Mourinho sumó un nuevo capítulo y los enfrentamientos son cada vez más intesos. El entrenador del Manchester United había avivado el fuego hace unos días: “¿Que no me comporte como un payaso en la línea de banda significa que he perdido mi pasión? Prefiero hacer lo que hago, es mejor para mi equipo y para mí mismo”. Y la respuesta del técnico del Chelsea no se hizo esperar.

“Él (Mourinho) estaba hablando sobre él mismo en el pasado. A veces pienso que si alguien olvida lo que dijo en el pasado o su comportamiento… no sé cómo se dice demencia senil en inglés. ¿Cómo se dice demencia senil en inglés? Es muy difícil, sí… Cuando te olvidas de lo que has hecho en el pasado, ustedes me entienden… es eso, sí”, afirmó el entrenador italiano en conferencia de prensa.

Conte acusó a su colega de montar show para la TV. “Prefiero comportarme de la manera en la que lo estoy haciendo. Mucho más maduro, mejor para mi equipo y para mí mismo. No creo que tengas que comportarte como un loco en la banda para demostrarte pasión. Eso se demuestra todos los días. La forma en que una persona se dedica a su trabajo no lo hace frente a las cámaras”, sentenció.

Los Diablos Rojos y los Blues protagonizan una lucha aparte en busca de consolidarse en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la Premier League. Inalcanzable Manchester City con 62 puntos, Manchester United marcha segundo con 47, mientras que Chelsea se ubica tercero con 46.

Fuente: Pasión Fútbol