Antonio Conte: “No estoy para hacer feliz a los jugadores sino al club”

Chelsea vive horas de tensión luego de tener un año exitoso en 2017. Campeón en Premier League y en octavos de final en Champions League, pero no parece ser suficiente para la prensa inglesa.

En la rueda de prensa previa al duelo entre Norwich por FA Cup, el DTAntonio Conte fue nuevamente intimado por los medios presentes sobre la confusa continuidad de Eden Hazard en los blues por un supuesto interés del Real Madrid, según informó ‘Mirror’ la semana pasada, por no estar feliz en Londres.

El italiano minimizó el caso, dejó en claro que ningún jugador tiene preferencia ante sus intenciones en el campo de juego ni su estado de ánimo en el club: “Esto no es importante. Yo soy el entrenador. Yo decido. No es importante si un jugador está feliz o no. Solo aquí existe esta situación. Estás muy preocupado sobre si un jugador está feliz o no”.

“Mi primera tarea es hacer lo mejor para el equipo y el club, no hacer feliz a todos los jugadores. De lo contrario, correríamos el riesgo de quedar 20º en la tabla”, sentenció el ex seleccionador de la azzurra.

Por último y cerrando el tema, Conte aclaró que su única importancia se basa en la institución: “En cada conferencia de prensa siempre hay una pregunta sobre el estado anímico mis jugadores, No. Estoy preocupado por ganar”.

Fuente: Pasión Fútbol