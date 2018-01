Después de la polémica por la ralentización de las baterías del iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE, Apple anunció que reemplazará todas las baterías afectadas por 29 dólares, en lugar de los 79 que costaba anteriormente. Sin embargo, la empresa de Cupertino no especificó si se refería a todas las baterías de estos modelos y si incluía las que pasaban por un diagnóstico oficial realizado en Genius Bar.

Este martes 2 de enero, Apple ha confirmado a MacRumors que independientemente de los resultados del diagnóstico, todas las baterías serán reemplazadas a pesar de que estén a una capacidad del 80%.

Una nota interna de Apple Store ha informado a los trabajadores sobre este detalle que permite que todas las personas que tengan un iPhone 6 o posterior puedan cambiar sus baterías durante el año 2018 por 29 dólares.

Fuente: https://hipertextual.com