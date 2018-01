Asambleas de médicos de los 9 departamentos rechazan el preacuerdo y seguirán con protestas

Los médicos de Bolivia insisten en exigir la eliminación del Artículo 205 del nuevo Código Penal.

Asambleas de médicos rechazan el preacuerdo y seguirán con protestas

En asambleas regionales, los médicos y consejos departamentales de salud de los nueve departamentos decidieron este martes rechazar el preacuerdo que firmaron el Gobierno con su dirigencia horas antes.

Los máximos representantes médicos y el Gobierno suscribieron un convenio por el cual se derogarían los decretos de creación de la autoridad de fiscalización en salud, y además se postergaría la vigencia del artículo 205 del nuevo Código Penal hasta que haya una Ley General de Salud.

El acuerdo se firmo en la madrugada, pero a lo largo del día se realizaron asambleas médicas departamentales que en su conjunto rechazaron el convenio.

En general, las asambleas departamentales de Médicos insistieron en que debe abrogar el artículo 205, que a su criterio criminaliza su profesión, y se expresaron contrariados con que el preacuerdo no estipule esta condición.

El presidente del Colegio Médico de Tarija, Juan Carlos Oquendo, señaló que no existe esa figura jurídica de no vigencia de un artículo legal. Lamentó que se quiere poner en la “congeladora algo que no puede ser”, según reporte de radio Aclo de la Red ERBOL.

Por otro lado, algunas de las departamentales exigieron también la abrogación de los artículos del nuevo Código Penal que castigan a las protestas sociales, y otros, como el de Beni, solicitan la anulación de la totalidad de la norma.

Con el rechazo al preacuerdo, las bases de los médicos determinaron mantener sus medidas de presión. Su paro indefinido cumplió este lunes el día 41.

Esta es la segunda vez que las bases de los médicos tumban un preacuerdo. A mediados de diciembre, sus dirigentes también firmaron un pacto con la ministra de Salud, Ariana Campero, pero en las consultas departamentales el mismo fue rechazado.

Erbol / La Paz