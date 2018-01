¡Bomba! Cristiano Ronaldo quisiera irse al Manchester United

El delantero del Real Madrid tendría la intención de emigrar al fútbol inglés, ya que se siente engañado por la dirigencia Merrengue.

Cristiano Ronaldo quiere irse al Manchester United, equipo donde ya jugó, porque se siente engañado por la dirigencia del Real Madrid, ya que le prometió una mejora en su contrato pero hasta ahora no lo hizo.

Ahora, su prioridad es regresar a los ‘Red Devils’ y los directivos del club inglés ya lo saben, la decisión del futbolista portugués es tan firme que hasta ya se lo habría comunicado a varios de sus compañeros.

El entorno de Cristiano asegura que “está totalmente hundido porque se siente engañado”. La promesa de sus mejora en el contrato se la habría hecho Florentino Pérez luego de ganar la última UEFA Champions League, pero CR7 no obtuvo respuestas. “Si es posible me gustaría mucho retirarme en el Madrid. Pero no depende de mí, no soy yo el que manda en el club”, sostuvo el goleador.

Fuente: foxsports.com.ar