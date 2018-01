Cámara oculta: Cientos de empleados de Twitter revisan las fotos íntimas de los usuarios

Imagen ilustrativa

La compañía dispone de equipos dedicados a monitorear todo el contenido compartido, incluidas las imágenes de carácter sexual y además vende los datos privados de los usuarios a empresas publicitarias.

En una serie de entrevistas grabadas en cámara oculta por el grupo de periodistas de investigación Project Veritas, los antiguos y actuales empleados de Twitter revelan distintas prácticas internas de la red social, que incluye el acceso a imágenes de carácter íntimo y sexual, censura por motivos políticos y venta de información personal de los usuarios.

En mi vida he visto muchos más penes de lo que hubiera deseado

“Hay al menos 300 o 400 personas“, a quienes “se les paga por mirar fotos de penes”, manifestó el ingeniero informático Clay Haynes, durante una entrevista con cámara oculta. Y agregó: “De lejos, en mi vida he visto muchos más penes de lo que hubiera deseado”.

“Todos tus mensajes sexuales, fotos de penes, así como las chicas con las que anduviste por ahí, todo está en mi servidor ahora”, declaró Pranay Singh, otro ingeniero de Twitter, quien aseguró que el usuario no puede eliminar ese contenido.

En caso de que este material extremadamente sensible cayera en las manos equivocadas, “no hay nada que se pueda hacer”, admitió Conrado Miranda, antiguo empleado de la compañía. “No hay manera” de proteger la privacidad de los usuarios ante ese tipo de vulnerabilidades, insistió Miranda.

El negocio de la información personal

Anteriormente, se informó de que Twitter vende información personal de los usuarios a empresas publicitarias y que analiza los mensajes enviados para clasificar a las personas según sus intereses con fines comerciales.

De hecho, esta fuente de ingreso constituye la mayor parte de las ganancias de la red social. “Cuando usted escribe mensajes o publica imágenes en línea, estos nunca desaparecen”, reveló Pranay Singh.

Todos los mensajes de los usuarios son escudriñados “para saber en qué estás interesado, para ver de qué estás hablando”, y posteriormente vender esta información al anunciante, explicó el ingeniero. Este minucioso análisis incluye tanto los tuits regulares como los mensajes directos, que se supone que son privados.

‘La prohibición de sombras’

La semana pasada, los periodistas de Project Veritas revelaron que la red social recurre a la llamada ‘prohibición de sombras’, método consistente en el bloqueo de determinadas cuentas de tal manera que sus dueños no se den cuenta ya que siguen publicando o retuiteando mensajes. Pero nadie ve su contenido.

Sin embargo, esta estrategia es “poco ética en cierto sentido” y “arriesgada”, debido a que los medios podrían enterarse de que la red social la practica, confesaba entonces el exingeniero de ‘software’ de Twitter Aghinav Vadrevu.

Censura política

Al ser preguntado por la razón del el reciente bloqueo de la cuenta del fundador del portal de revelaciones WikiLeaks, Julian Assange, y por qué la red social no la verifica, Pranay Singh indicó que que ello pudo deberse a “la presión por parte del Gobierno de EE.UU.”.

A Washington “no le gusta la gente que se mete con sus políticas” y Assange “se ha hecho caca sobre muchas personas”, asegura Singh. En este sentido, el citado ingeniero aseveró que el Gobierno estadounidense pide “todo el tiempo” a la red social que bloquee las cuentas de determinadas personas conocidas.

“Reglas no escritas de puertas para dentro”

Los ingenieros de Twitter admitieron, además, que la compañía puede bloquear tuits en los que se expresen determinadas opiniones políticas. En Twitter hay “muchas reglas no escritas” que existen “de puertas para dentro” y la compañía no quiere anunciar abiertamente “para no parecer mala” ante la sociedad, confesó el exagente para el análisis de contenidos Mo Norai.

Asimismo, Norai recuerda que este proceso no está automatizado sino que es controlado por personas de carne y hueso. Y si en los tuits se expresan opiniones liberales, los empleados de Twitter también los revisarán, aunque hay más probabilidad de que no los prohíban, aseveró eel exempleado de la red social.

Fuente: actualidad.rt.com