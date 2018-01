Chumacero es la sensación en el Puebla

El volante boliviano fue elegido por los seguidores de su equipo como mejor jugador del partido frente al Veracruz (2-0). El ex mediocampista de The Strongest se está ganando el cariño y la admiración de la hinchada.

Roly Callaú

No le podía haber ido mejor a Alejandro Chumacero en sus primeras presentaciones con la camiseta del Puebla, su actual equipo en el fútbol mexicano. Este viernes, el ex jugador de The Strongest fue titular por segunda vez frente al Veracruz, en la tercera jornada del torneo Clausura 2018 de la Liga MX, y también por segunda vez consecutiva fue elegido mejor jugador del partido, a través de un sondeo que el club realiza entre sus seguidores a la finalización de cada jornada.

En menos de un mes de jugar en el Puebla, el volante paceño se ha ganado la confianza de los hinchas y va camino a convertirse en ídolo; así dejan ver en la página oficial del club los buenos comentarios sobre él de los seguidores del conjunto de La Franja, o Los Camoteros, como también es conocido el equipo.

En su tercer partido con el Puebla, el segundo como titular indiscutible, Chumacero demostró de qué está hecho. Reconocen de él su entrega, su incansable marca y su ambición por el gol. Los hinchas no ahorran calificativos para agrandar su imagen y expresar su admiración por este reciente fichaje.

La página oficial del club realiza frecuentemente sondeos entre los hinchas a través de su cuenta en Twitter, y Chumacero ya va ganando dos al hilo, el más reciente este viernes luego del partido contra el Veracruz, con el 51% de aceptación, sobre 35% del canadiense Lucas Cavallini, 9% del colombiano Brayan Angulo y el 5% del mexicano Hugo Rodríguez. Antes, en la victoria frente al Cruz Azul (1-3), también fue elegido mejor del partido. En ese duelo marcó su primer gol con un remate cruzado desde fuera del área grande.

¡Enfranjados, llegó el momento de elegir al Jugador del partido! ¡Corre tiempo! ⏰⚽#YoCreoEnLaFranja — Club Puebla (@ClubPueblaMX) 20 de enero de 2018