Cinco centros de salud no atienden fin de semana por falta de personal

Al menos cinco de los nueve centros de salud integral del municipio de Cercado no atienden durante el fin de semana.

Cochabamba.- El viernes a las 9:30 la sala de emergencias del hospital Viedma colapsó con 46 pacientes. La sala sólo tiene espacio para 14 camillas y los enfermos tuvieron que ser atendidos en el pasillo, en sillas de ruedas y lugares improvisados. La falta de atención en los centros de primer y segundo nivel se suma al estado crítico de este nosocomio.

El centro integral de salud y maternológico Edgar Montaño no atiende los fines de semana desde hace dos a tres meses por la falta de personal. En la puerta se observa un letrero que dice: “Hoy no habrá atención por vacación del médico”. Sin embargo, el portero —el único que estaba en el centro ayer domingo— contó que no hay personal para este día desde hace varios meses.

El centro de salud Alalay, que también debería atender 24 horas, pasa por la misma situación. La médico de turno, Bety Céspedes, comentó que por la falta de personal se prioriza la atención de partos. “Imagínese, tengo una enfermera, cómo haríamos si viene gente para emergencia y estamos en un parto. La deficiencia es tan grande”.

Céspedes aseguró que debido al déficit, cuando termina su turno, a las 7 de la noche, no hay quién se quede, por lo que deben cerrar el centro.

Para el servicio completo se requieren al menos cuatro médicos más. En la semana, la persona encargada de la entrega del Bono Juana Azurduy también atiende a pacientes, “nos ayuda en emergencias cuando estamos colapsados”.

El centro Primero de Mayo, Sarcobamba y K’ara K’ara atraviesan por el mismo drama por la falta de personal.

En K’ara K’ara se cuenta con 15 camas para internación y se atiende cerca de 80 a 100 personas por día. Después del viernes, los pacientes se ven obligados a ir a otros centros o al hospital Viedma.

El responsable de centros de primer nivel de municipio, Andry Salazar, explicó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes)debe velar por los reemplazos de los galenos y garantizar la atención continua.

Salazar manifestó que los nueve centros están totalmente equipados como para trabajar todo el año. “Lo que falla es la parte operativa, no hay personal” .

DATOS

Hospital Cochabamba. El hospital de segundo nivel de Cercado sólo atiende al 50 por ciento por la falta de personal médico. De las 130 camas de internación, sólo se ocupan 57.

Centro K’ara K’ara. El centro de salud de K’ara K’ara suspende la atención los fines de semana. Además de personal, faltan ambulancias.

EN CERCADO IMPLEMENTARÁN SEGURO DE SALUD ESTUDIANTIL DESDE FEBRERO

El municipio de Cercado dotará este año de 18 médicos generales para la atención de niños y adolescentes entre los 5 a 19 años que no están cubiertos por el seguro universal.

Está previsto que el programa se lance en las últimas semanas de febrero. “En la edad escolar, la edad de desarrollo, no hay ningún seguro y se necesita. Vamos a poner y ellos van a trabajar tanto en los colegios como en el centro con un servicio gratuito de atención y de medicación”, manifestó el responsable de centros de primer nivel Andry Salazar.

La población estudiantil en Cercado bordea los 180.000 niños y jóvenes.

Este servicio será exclusivo para estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, aclaró Salazar. “Sin embargo, todavía no se podrá abarcar la atención quirúrgica”.

Desde 2013, el único municipio que cuenta con un seguro estudiantil es Punata, con 97 prestaciones, entre laboratorios y especialidades. Además, cuentan con un seguro municipal para mayores de 19 años con 20 especialidades.

El año pasado, el municipio emprendió un programa de atención odontológica en 16 centros ambulatorios.

A pesar de su implementación, Salazar reconoció que con este incremento no se soluciona el déficit que existe actualmente en los centros de salud.

Explicó que por lo menos, por cada centro de salud, se deberían implementar dos médicos, dos enfermeras por servicio médico, además de personal de limpieza y otros para los fines de semana.

“Yo estimo que todo saldría hasta febrero”, confirmó.