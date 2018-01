Colapsa el servicio de emergencias del hospital Viedma de Cochabamba

Familiares y pacientes esperan en la puerta de emergencias. | Gerardo Bravo

El servicio de emergencias del hospital Viedma, que funciona en una sala con solo 14 cubículos, colapsó hoy por la llegada de más de 45 pacientes con diferentes problemas que requerían atención inmediata.

En el lugar, familiares de las personas que no fueron atendidas reclamaron por el servicio y denunciaron que la atención no es oportuna. “Desde la madrugada estamos, está colapsado todo el hospital, está todo lleno dicen y que tenemos que esperar no más”, manifestó la hermana de un herido.

Los galenos que trabajan en el servicio de emergencia de este nosocomio también se vieron afectados por la gran cantidad de pacientes. “Sin insumos, sin personal, sin una sala adecuada no podemos hacer mucho”, relató brevemente una enfermera.

En los diferentes cubículos, que solo deberían ser ocupados por un paciente, se vio que existían dos o tres personas. Las camillas de la sala estaban ocupadas en su totalidad, muchos enfermos esperaban en sillas de ruedas y otros en frazadas tendidas sobre el suelo.

“Tres días estoy aquí ya, mi suegra está en camillas y no le suben a otro piso porque dicen que todo está colapsado. La atención es muy mala. Ayer estuvimos hasta las 10 de la noche y nada, antes de ayer hasta las 2 de la madrugada y tampoco nada”, contó la familiar de una paciente que llegó a emergencias del Viedma.

La capacidad de la sala de emergencias es el único hospital de tercer nivel en el departamento es insuficiente ya que de lunes a viernes llegan entre 80 a 90 pacientes, cada día. Los fines de semana la cifra puede ascender a más de 100.

El sector de emergencias fue ampliado en agosto de 2017 con tres consultorios en los que atienden tres médicos cirujanos especialistas, en turnos de 12 horas. Pese a estas mejoras el colapso registrado hoy no pudo ser solucionado.

Tras un paro de 47 días, los servicios de salud en todo el país comienzan a ser restablecidos casi en su totalidad. Sin embargo, en el hospital Viedma además se vive una huelga de hambre de trabajadores administrativos que cumplen hoy 19 días de protesta exigiendo ser restituidos en los cargos de los que fueron alejados.

La dirección del Hospital Clínico Viedma atribuye la cesación de contratos a 37 personas a errores en la elaboración de formularios de la Ley 475 (Prestaciones de Servicios de Salud Integral) y pérdida de equipos e insumos del centro hospitalario.

Este medio intentó obtener una respuesta de autoridades del hospital pero se encontraban en una reunión de emergencia. Se espera que para horas de la tarde se brinde un informe respecto al colapso de hoy.

Los Tiempos