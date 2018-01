¡Coutinho ya posó como jugador del Barcelona!

Tras el encuentro en que el conjunto culé derrotó fácilmente a Levante, las redes sociales del club catalán presumieron a más reciente incorporación

El brasileño Philippe Coutinho, nuevo fichaje del Barcelona, se sometió hoy a una sesión fotográfica en el Auditori 1899 y mañana, lunes, será presentado oficialmente, según ha anunciado el club azulgrana.

Coutinho, el fichaje más caro de la historia del club, llegó anoche a Barcelona, pero no había realizado ninguna aparición pública desde entonces, ya que el club no quería que restara protagonismo al partido que el equipo de Ernesto Valverde tenía que jugar con el Levante.

El club ha dado a conocer la agenda prevista para mañana. El jugador firmará su contrato en el Camp Nou a las 12:30 (hora de España) y media hora después será presentado oficialmente en la sala de l’Espai Roma.

