Crisis en el Chelsea: tensión entre Antonio Conte y Roman Abramovich

En este contexto, el técnico italiano pidió más refuerzos para su plantilla y se mostró realmente preocupado por la falta de fichajes: “Cuando la plantilla no es lo suficientemente grande siempre tienes que jugar con los mismos jugadores y esta temporada he hecho muchas rotaciones. Estaría loco si creyese que puedo poner a los mismos futbolistas en cada competición. No es fácil y no duermo a causa de ello.”