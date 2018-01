Demi Lovato se enfrenta al ‘bodyshaming’ con la mejor foto posible

La cantante, gran amiga de Selena Gomez, ha comenzado el año con un firme propósito: amar su cuerpo sea como sea.

Seguro que el próximo lunes, cuando llegues al trabajo tras las vaciones de Navidad, dirás lo que todos decimos ese día: “Hoy empiezo la dieta que tengo que quitarme de encima estos kilitos de más”.

Claro que eso, más que un propósito, es casi una frase hecha. ¿Por qué? Porque sabes que en el fondo tampoco te has pasado tanto comiendo y lo que es mejor, en caso que de verdad hubieras engordado, no necesitarás esforzarte para perder esos kilos.

El problema es que, aunque no nos demos cuenta, con esas afirmaciones podemos hacer sentir muy mal a gente que realmente está insegura con su cuerpo. Personas incapaces de vivir como quieren por culpa de complejos que no deberían ser tal.

Por suerte, hay famosos bastante concienciados con este tema que, poniéndose como ejemplo, hacen lo posible para acabar con el miedo a coger unos pocos kilos de más. Eso es justo lo que acaba de hacer la cantante Demi Lovato, que en su última publicación en Instagram ha subido una fotografía de ella en bañador para demostrar que nadie debería sentirse nunca avergonzado de su cuerpo.

“Me siento muy insegura por mis piernas en esta foto pero la publico porque en ella parezco muy feliz y este año he decidido dejar atrás mi perfeccionismo y abrazar la libertad que me impedía la autocrítica”, escribe.

“Aprender a amar mi cuerpo es todo un reto, pero en la vida hay que cambiar. Superar mis desórdenes alimenticios ha sido el viaje más duro de mi vida, pero he trabajado muy duro cada día para recuperarme aunque alguna vez he fallado. Hoy me siento fuerte, y todos podéis hacer lo mismo. Es posible. Gracias a Dios por este nuevo capítulo de mi vida”.

Esperamos que cunda el ejemplo…

Fuente: revistavanityfair.es