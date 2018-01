‘Despacito’ cumple un año: estos son los increíbles récords que ha roto hasta ahora

Los doce primeros meses de la canción han sido de todo menos despacito.

Cuando el 12 de enero de 2017 salió a la luz la canción ‘Despacito’, muy pocos podían pronosticar el fenómeno que iba a levantar esa partitura durante los doce meses siguientes. Ha sido versionada por Justin Bieber (uno de los mayores artistas del momento), ha sonado en todos los lugares del mundo y, lo que es más sorprendente: ha roto el contador de reproducciones de YouTube, la mayor plataforma de vídeos del mundo.

Tras doce meses en el aire, estos son todos los récords que ‘Despacito’ (y su versión junto a Justin Bieber) ha roto en su paso por este mundo:

Mayor número de semanas en el número 1 para una canción no inglesa (YouTube y Billboard).

Mayor número de semanas en el número 1 de toda la década y el siglo XXI (YouTube).

Vídeo más visto en la historia de YouTube.

Canción más popular del año en España y Latinoamérica en Spotify.

Canción más escuchada en streaming de toda la historia.

Canción con más “me gusta” en la historia de YouTube.

Vídeo que más rápido alcanza los 2.500 millones de reproducciones en YouTube.

Primer vídeo de YouTube que sobrepasa los 4.000 millones de reproducciones.

La canción de Daddy Yankee y Luis Fonsi también ha copado las listas de éxitos en alrededor de 60 países, entre los que destacan Estados Unidos y España. Así mismo ha sido galardonada con más de 100 certificaciones de platino y diamante a lo largo del mundo, demostrando el éxito rotundo que la canción de Fonsi ha generado en todo el mundo.

El tema de Fonsi y Daddy Yankee también ha protagonizado numerosas parodiasalrededor del mundo; ha llegado a programas tan famosos como The Tonight Show with Jimmy Fallon; e incluso ha sido objeto de polémica por el uso no autorizado por parte de ciertos políticos. No cabe duda que el tema del cantante puertorriqueño ha conquistado todo el globo terráqueo.

Fuente: Hipertextual