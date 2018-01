EEUU no reconocerá presidente elegido en próximos comicios “ilegítimos” en Venezuela

El gobierno de Estados Unidos ha manifestado una severa condena ante la ilegítima y premeditada convocatoria a elecciones por parte del régimen de Nicolás Maduro; a tal punto de asegurar que no reconocerá bajo ninguna circunstancia el resultado de dichos comicios.

El Departamento de Estado norteamericano fue enfático al afirmar que “Estados Unidos no se quedará sin hacer nada mientras el pueblo de Venezuela sigue siendo víctima” de la dictadura; por lo que es evidente que se avecinan nuevas y más severas sanciones.

El comunicado de la embajadora Nikki Haley, se suma a las declaraciones emitidas por un funcionario estadounidense, quien afirmó a la agencia de noticias Reuters que el gobierno de Trump no reconocerá a quien resulte electo en los próximos comicios presidenciales.

Por su parte, el senador republicano Marco Rubio decidió presionar aún más, no solo sobre el gobierno de Trump para que tome más medidas contra el régimen de Maduro sino también sobre la Organización de Naciones Unidas (ONU).

JUST IN: Senior U.S. official says results of Venezuelan election will not be accepted, additional sanctions on Venezuela are always under consideration pic.twitter.com/AqJS6WQZ8l

— Reuters World (@ReutersWorld) January 25, 2018