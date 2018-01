El canje del siglo: Real Madrid le propondría al PSG intercambiar a Cristiano Ronaldo por Neymar

La crisis del Real Madrid genera que la dirigencia incluso maneje alternativas revolucionarias, al punto de analizar utilizar como moneda a su máxima figura. Sí, Florentino Pérez estaría dispuesto a abrirle la puerta a Cristiano Ronaldo, último Balón de Oro y ganador del premio The Best, partícipe de las últimas dos Champions League obtenidas por la “Casa “Blanca”. ¿A cambio de qué el “Merengue” se desprendería de su as? La pregunta precisa sería: ¿a cambio de quién? Porque la obsesión tiene nombre: Neymar.