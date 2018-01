El estremecedor relato de Dylan Farrow sobre el 4 de agosto de 1992, cuando asegura que fue abusada por Woody Allen

“Mi padre me llevó a un pequeño espacio en el ático en la casa de campo de mi madre en Connecticut. Me dio instrucciones para que me acostara boca abajo y jugara con el tren de juguete de mi hermano que estaba preparado. Se sentó detrás de mí en la entrada, y mientras jugaba con el tren de juguete, fui abusada sexualmente… Como una chica de 7 años te hubiera dicho: tocó mis partes íntimas, que fue lo que dije”, relató. “Ahora, con 32 años, te digo que tocó mis labios y mi vulva con sus dedos”, agregó Dylan, que explicó que aquel día su madre había salido de compras.