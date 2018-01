El Gobierno dice que fracasó el paro de la COB y que Mitma no convoca a nadie

El Gobierno consideró que el paro convocado para este miércoles por la Central Obrera Bolivia (COB) en demanda de la abrogación del Código Penal es un fracaso y aseguró que su principal dirigente, Guido Mitma, no tiene poder de convocatoria.

“Este tipo de paros que convoca el señor Mitma son simplemente fuegos de artificio, sin llamamientos, que nadie acata”, afirmó el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, tras la reunión del gabinete ministerial en el Palacio de Gobierno.

Para sustentar su afirmación, dijo que el paro no fue acatado por trabajadores de los sectores minero, fabril, ferroviario, magisterio rural ni urbano, construcción, petroleros ni trabajadores de luz y fuerza. “No están parando ninguno de estos sectores productivos”, insistió.

Este miércoles se reportaron marchas y bloqueos en Santa Cruz, La Paz, Chuquisaca, Tarija y Potosí en atención a la convocatoria cobista a una jornada de protesta contra el Código Penal.

Rada dijo que la movilización no pasará protagonizar “algunas marchas” que no pueden ser calificadas como un paro nacional. Lamentó además que Mitma “desgaste” a la COB con convocatorias como la que hizo para este miércoles.

“Mitma no es la COB y la COB no es Mitma. Mitma no representa ya a tantos sectores obreros que hacen a la COB… Este tipo de movilizaciones responden a intereses políticos conservadores de derecha”, afirmó. (10/01/2018)

La Razón Digital / Baldwin Montero / La Paz