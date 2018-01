El hombre que acuñó el término “comida chatarra” lucha por que EEUU coma mejor

Hay mucha información disponible y mucha de ella no es confiable. Algunos estudios son encargados por la industria y están diseñados para dar un resultado contrario. Otras veces los periodistas, algunos en The Washington Post, publicitan consejos que no son respaldados por la ciencia. Tú sabes que cualquier cosa que sea contraria a la sabiduría convencional aparece en los titulares. Entonces eso agrega confusión sin fin. Entre los expertos, no hay dudas de que las personas deberían reducir el consumo de sodio, pero ya han visto artículos que dicen que la cantidad insuficiente de sodio es peligrosa.