El presidente del Congreso de Perú llamó “asesino” a Nicolás Maduro y pidió que no se le permita entrar al país

“El asesino de Maduro no puede venir a la Cumbre de las Américas, no puede venir como si no pasara nada en Venezuela, no puede venir como si no respetase la vida de los ciudadanos que han matado“, dijo Galarreta durante una ceremonia para condecorar al político opositor venezolano y ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, según reportó el periódico peruano.