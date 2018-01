El ‘youtuber’ más rico del mundo trabajaba en un supermercado

Dan Middleton, adorado por niños y adolescentes, ha construido un imperio jugando al Minecraft. Sus videos acumulan millones de visualizaciones y agotó entradas en su gira mundial.

Hace cuatro años ya se le consideraba un fenómeno global de YouTube. Hoy, además, es el mejor pagado del mundo. El youtuber británico Dan Middleton, conocido como DanTDM, tiene 26 años, 17.289.002 suscriptores en la plataforma de vídeos (subiendo por segundos), 1,26 millones de seguidores en Twitter, más de 11.000 millones de visualizaciones y 2,7 millones de fans en Instagram. Pero hace poco solo lo conocían sus amigos, su familia, y los clientes del supermercado Tesco donde trabajaba reponiendo alimentos.

La revista Forbes sitúa su fortuna en 16,5 millones de dólares. Ha publicado una novela gráfica, agotado entradas en sus shows y amasado un imperio sobre un particular interés: los videojuegos. Los clips en los que aparece jugando a Minecraft lo han convertido en una referencia para millones de adolescentes. “Lo veo como sentarse con tu mejor amigo todos los días”, ha explicado Middleton a The Times. “Juegas a un videojuego como harías en la vida real, excepto que en cambio estás jugando conmigo. Mis fans me ven como su amigo, y cuando me los encuentro en la calle ya saben muchísimo sobre mí. Es como si nos conociéramos. Es bastante surrealista”.

En 2014 decían que su audiencia estaba formada principalmente por niños entre cinco y 10 años, algo que ha cambiado bastante a día de hoy (en aquel momento, grababa los clips en su casa del barrio de Wellingborough y lograba más visualizaciones que One Direction).

“Mi hijo de nueve años es tu mayor fan“, comenta un seguidor en su cuenta de Instagram. “Le he regalado tu DVD a mi hija (…) Eres su favorito, solo habla sobre ti”, añade otra.

Los adolescentes continúan siendo el grueso de su público, que se ha diversificado exponencialmente hasta incluir también a adultos. Su último tour mundial lo llevó hasta 97 locales y estadios, incluyendo la ópera de Sidney donde logró agotar entradas… durante cuatro noches. Esta fama desmedida lo ha pillado desprevenido. El pasado noviembre, contaba a la BBC que no estaba preparado para ser un modelo de conducta para tanta gente.

¿Y cómo llegó hasta aquí?

Empezó jugando al Super Mario Bros con seis años, su padre trabajaba en el ejército y su madre en organizaciones de caridad, ha compartido The Times. Estudió música en la universidad de Northampton y para llegar a fin de mes consiguió un empleo a tiempo parcial en Tesco, una cadena de supermercados famosa en Reino Unido. Al principio se dedicó a experimentar con el formato audiovisual. Hasta que descubrió Minecraft.

La clave de Middleton fue utilizar Minecraft como herramienta de storytelling. En este videojuego, lanzado en 2011, los usuarios construyen mundos virtuales mediante bloques y se puede interactuar con otros jugadores. El youtuber vio su potencial y empezó a adoptar distintos personajes, creando historias alrededor del universo y explicando a los jugadores cómo aprovechar las posibilidades del juego. “Hace una generación, si querías aprender a hacer algo nuevo te leías el manual. Si querías aprender Minecraft veías vídeos de otra gente jugando en YouTube. Middleton hizo justo eso”, relata el diario británico.

Junto con los trucos para subir de nivel en Minecraft, Middleton añade detalles de su vida personal, desde fotos con sus pugs o de los viajes con su mujer, Jemma Middleton, a quien conoció con 11 años y con quien se casó a los 21. Ella también es extremadamente popular en las redes sociales como jugadora de Minecraft.

Fuente: revistavanityfair.es