Eliot León lloró al declarar sobre el asesinato de Jesús y Carla

Sentado ante el Ministerio Público de la ciudad de La Paz, Eliot León, principal acusado del asesinato de Carla Bellot y Jesús Cañisaire, lloró y manifestó a Red Uno de Bolivia, que es “inocente” del delito que se lo culpa, además pide perdón a su madre y familiares. Eliot León fue capturado en la ciudad de San Pablo Brasil, el pasado 25 de enero, y fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz, donde posteriormente se lo llevó en un vuelo chárter a la ciudad de La Paz donde será sometido a una audiencia cautelar.

“Yo no he hecho nada. A todo lo que me están mirando decirles que yo no era. A mi mamá que me mira sabe que no hecho nada. Yo tenía que ir al Brasil. Decirle al país que yo no era, quiero estar con mi esposa que no la traten mal. En Brasil me enteré que a mi esposa la habían detenido. Siento mucho dolor”, fueron las palabras balbuceadas en medio del llanto de Eliot León a una entrevista exclusiva a Red Uno de Bolivia, cuando llegó a la sede de gobierno.