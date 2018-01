Emotivo video: Xuxa le canta a su madre, que sufre Mal de Parkinson, en su cumpleaños

Aldinha cumplió 81 años y la conductora no pudo ocultar su emoción.

Xuxa le canta a su madre, Aldinha, en su cumpleaños.

Xuxa Meneghel compartió en su perfil de Instagram un emotivo video en el que le canta a su madre, Aldinha, en su cumpleaños.

La mamá de la “reina de los bajitos”, que tiene Mal de Parkinson, cumplió 81 años, y la conductora no pudo ocultar su emoción y su angustia por ver el avance de la enfermedad.

“En su cumpleaños, pude hacer lo que ella siempre hizo para nosotros: aferrarla y cantar. Te amo mi Aldinha”, escribió, al compartir el video en el que le susurra la canción “Estrela do mar” en la pileta de su casa.

Además, publicó un video con imágenes de ella y su madre, y un texto cargado de sentimiento.

“Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros… hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció… hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo?”, escribió en la red social.

“Hace unos años que pido por un milagro. Te amo y, si pudiera, daría algunos años de mi vida por verte sin dolor, hablando, abrazando… cantando Un Pequeño Grano de Arena”, completó Xuxa.

