“Estoy feliz en Oriente y quiero jugar la copa”

El delantero venezolano y principal figura del equipo albiverde, José Alí Meza, reveló que no tiene ninguna oferta de algún club y que solo piensa en recuperarse de una lesión para jugar ante Universitario de Perú.Â

No es mucho de hablar, pero en esta ocasión José Alí Meza decidió salir al paso para aclarar las especulaciones sobre su posible salida de Oriente por una supuesta oferta importante de Bolívar. “No tengo propuestas de ningún club. Estoy muy feliz en Oriente y quiero jugar la Copa Libertadores acá”, apuntó el delantero venezolano, que explicó por qué no está entrenándose normalmente.

Hace algunos días se viene especulando sobre el posible interés de Bolívar por contar con los servicios de Alí Meza, sin embargo, el club albiverde y el representante del delantero coincidieron en que no les llegó ninguna oferta oficial y también apuntaron de que el jugador no tiene cláusula de salida, por lo que se le puso un precio de $us 2.000.000 a la ficha del atacante, con el objetivo de acabar con los rumores.

Sin embargo, Meza aclaró que si llega un propuesta importante que sea beneficiosa para el club y para su persona se analizará y se tomará una decisión. Por el momento, insistió en que solo está pensando en llegar en buena forma física para el partido de ida contra Universitario, de Perú, el 22 de este mes, por la Libertadores.

“Están hablando de que no estoy entrenando porque tengo una oferta de Bolívar y me quiero ir, pero eso no es verdad. Tengo una lesión que vengo arrastrando desde el año pasado, ya que los últimos partidos jugué infiltrado (en el tobillo derecho) porque el equipo se estaba jugando la clasificación para la Libertadores y nuestro plantel era muy corto”, explicó Meza, que reveló que la decisión de infiltrarse fue suya.

Alí también se refirió sobre el técnico Néstor Clausen, que hace unos días le dijo a los hinchas que si el delantero venezolano se marchaba él también daba un paso al costado. “Entiendo que el mensaje es que cuenta conmigo, como yo cuento con él, por eso quiero estar al cien por cien para jugar los partidos de la Copa en mi mejor forma”, sostuvo el jugador.

Fuente: diez.bo