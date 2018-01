Everton confirmó el fichaje de Theo Walcott

La fuga de talentos en el Arsenal esta temporada dejó de ser exclusivamente por las inminentes salidas de Alexis Sánchez (cerca de irse al Manchester United este mismo mes) y de Mesut Ozil (que termina contrato en junio), ya que hoy se confirmó la venta de Theo Walcott al Everton.

Luego de pasar la revisión médica y de cerrar los últimos detalles de la operación, el club de Goodison Park hizo oficial el fichaje del atacante de 28 años, quien pasó los últimos 12 años defendiendo la camiseta de los Gunners, donde llegó a principios del 2006 tras destacarse en sus primeros partidos como profesional en el Southampton.

La operación, según reportes de la prensa inglesa, se cerró alrededor de los 25 millones de libras (equivalentes a casi 35 millones de dólares), mientras que el internacional inglés firmó un contrato por tres años y medio que expira en junio del 2021.

“Es un club con una gran historia, he jugado en este estadio y siempre es una hinchada muy apasionada, que hacen de este lugar un lugar difícil de jugar. Es un club que ha ganado títulos antes pero yo quiero ganar títulos ahora. Vengo con una gran ambición y quiero ayudar al equipo a llegar al siguiente nivel. Creo que con los jugadores que han llegado podemos llegar a ese objetivo”, manifestó Walcott en su primer diálogo con las plataformas oficiales del Everton.

