Evo me dijo: cómo Luis Rico canta una canción contra el Gobierno

Desde los 60, Rico le canta a la democracia. El compositor e intérprete cuenta que Morales se molestó por el tema que cantó para la causa sobre el TIPNIS.

Hace más de 50 años, el compositor e intérprete Luis Rico empezó a cantar en defensa de la democracia. Sostiene que hoy, las acciones del Gobierno le hacen sentir la misma sensación que experimentó en tiempos de dictadura.

El cantautor, además, recuerda cómo una canción en favor del TIPNIS (la versión que hizo del tema Coraje de Víctor Heredia), provocó enojo en el Presidente. “Evo Morales se enojó conmigo y personalmente me dijo: ‘Cómo Luis Rico está cantando una canción en contra del Gobierno’”.

Rico sostiene que nunca votó por Morales, pero -dice- tenía la esperanza de que su Gobierno sería distinto de los del pasado. El miércoles, estuvo presente en el acto de la restitución del Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia).

Antes, parecía simpatizar con el denominado proceso de cambio. ¿Qué le hizo cambiar de opinión?

Después de todo el tiempo llamado neoliberal, donde los políticos intercambiaban el Gobierno entre ellos, creo que una buena parte del país quedó esperanzada, que eligiendo a un indígena podían quedar esperanzados, que podían tener soluciones los postergados, pero el resultado es éste, que estamos viendo ahora.

Estamos cayendo del intento de una democracia participativa a un intento de dictadura de parte del MAS y encabezado por Evo Morales, y nosotros tenemos que evitar que eso caiga nuevamente en dictadura civil.

Nunca he votado por Evo Morales, pero he estado como una buena parte del país esperanzado que un nuevo gobierno, liderizado por un indígena, podía darnos mayores esperanzas, pero estamos viendo que no.

Usted le cantó a la democracia y vivió en la época dictatorial. ¿Por qué es tan importante preservar el sistema democrático?

Porque yo creo que es la única forma de llegar a una convivencia pacífica entre todos los bolivianos. Tenemos que convivir entre toda esa gente que quiere un socialismo, entre aquella gente que quiera un libre mercado, entre aquella gente postergada que quiera “vivir bien”.

Usted mencionó que la actual coyuntura le recuerda a la época de Banzer y García Meza, ¿en qué aspectos?

Este régimen del presidente Evo Morales y las múltiples declaraciones de sus colaboradores me hacen sentir como en los tiempos de Banzer y en los tiempos de García Meza. ¿Por qué? Yo soy un lector de los medios de comunicación que refleja nuestro Gobierno dentro y fuera del país, y en muchas cosas coincido y en otras no.

Yo he sufrido en este régimen de Evo Morales una represión similar a la que yo tuve en tiempos de García Meza y de Banzer. Por ejemplo, yo estoy prohibido en varios medios de comunicación, como Bolivia Tv, radio Patria Nueva y otros adheridos al Gobierno. Estoy totalmente prohibido, no olvidado, prohibido directamente.

Usted dice que hará que se respete el ciclo de Evo hasta 2019. ¿Cómo lo logrará?

Estoy luchando en favor de la democracia. He luchado desde la noche de San Juan de 1967. Decidí cantar mis canciones con un solo objetivo: recuperar la democracia de las manos de los militares que gobernaban el país.

Yo le quise explicar, a través de los medios de comunicación, que voy a ser uno de los primeros defensores de su gestión que termina en 2019. En 2020, él tendrá que respetar los resultados del 21F; por lo tanto, Morales tiene que irse a su casa durante un periodo; y si quiere, en 2025 puede volver dentro de los cánones de la democracia.

Usted le cantó al TIPNIS. ¿Le trajo algún problema aquella iniciativa?

La canción de la marcha del TIPNIS viene desde 1990, cuando Morales ni siquiera pensaba ser presidente. Yo fui solidario desde aquel momento. Es allí cuando me identifiqué como boliviano amazónico y canté.

Esta canción tardó muchos años en ser un emblema de los indígenas de Beni, defendiendo el TIPNIS. Entonces, en función de eso, yo canté esta canción adhiriéndome a la Amazonia boliviana, pero el presidente Evo Morales se enojó conmigo y personalmente me dijo: “Cómo Luis Rico está cantando una canción en contra del Gobierno”, y yo le expliqué que no está en contra del Gobierno, que está en favor de los indígenas guardianes de nuestra región amazónica.

HOJA DE VIDA

Nombre Luis Roberto Rico Arancibia.

Origen Nació el 15 de mayo de 1945 en Tupiza, Potosí.

Ocupación Rico es cantautor desde 1967.

Reconocimiento Fue ganador

Página Siete / Lorena Rojas Paz / La Paz