Fabricio Fuentes llega a Bolivia y agradece a Evo por contribuir en su recuperación

Fabricio Fuentes es trasladado hasta un hospital de Lima tras sufrir un accidente. Foto: @ffuentesbol

La Paz, 14 ene (ABI).- El motociclista chaqueño, Fabricio Fuentes, llegó el domingo al país y agradeció al presidente Evo Morales por contribuir en su recuperación y mandar un avión para trasladarlo desde Perú, después de sufrir un duro accidente cuando corría el Rally Dakar 2018 en el país vecino.

“Quiero agradecer públicamente al Presidente por darme este apoyo, porque es diferente estar en otro país; entonces, ya estar en tu tierra, en tu país es diferente la verdad, soy una persona agradecida en el ámbito deportivo, porque este evento deportivo se realiza acá en Bolivia gracias a él”, explicó a la televisora estatal Bolivia TV.

Fuentes pidió perdón a los bolivianos por abandonar la competencia y no poder llegar a la meta final del Dakar 2018, en Argentina.

“La verdad que yo no he ido a participar, yo a este Dakar a competir para darlo todo y, por eso, me duele mucho en el alma no haber podido terminar”, lamentó.