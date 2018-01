Franck Ribéry recordó la dura historia de su cicatriz

Hay circunstancias en la vida que te acompañarán de por vida y Franck Ribéry es una de aquellas personas que tienen en claro un objetivo más allá de cualquier obstáculo. Quizás, un aspecto deje lugar a prejuicios que forjan una vida, así lo dejó en claro el francés.

“La cicatriz… Eso fue lo que me dio este carácter y esta fuerza, porque cuando eres pequeño y tienes una cicatriz así no es fácil. La forma en que te miran, las críticas… Mi familia sufrió mucho”, sentenció Ribéry en exclusiva con un medio español y no se guardó nada. La realidad en cada palabra.

“La gente dice: ‘mira lo que tiene esa cara, mira su cabeza, qué es esa cicatriz, es feo…’ Adonde sea que iba, la gente siempre me miraba. Y no porque fuese buena persona, no porque mi nombre es Franck, no porque era bueno para jugar fútbol, sino por la cicatriz”, continuó el francés dejando en evidencia que su apariencia opacó las habilidades de una super estrella mundial en el futuro. Pobre de sus abusivos.

El francés reveló que ponerse triste no estuvo entre sus planes, una mentalidad fuerte con los objetivos claros no se dejaría llevar por algunos mediocres: “Aunque era joven y me molestaba, nunca me fui a la esquina y empecé a llorar. Nunca, nunca, nunca… Pero sí sufrí”.

Ribéry no derramó una lágrima en todo momento al hablar sobre su cicatriz, muestra de un hombre que de chico forjó un carácter que lo llevó a lo más alto del deporte. Mezclando albañilería y fútbol desde sus inicios, el francés es un ejemplo entre las celebridades del balón.

Fuente: Pasión Fútbol