García Linera pide a organizaciones sociales y sindicatos tomar medidas contra insultos a Morales

La Paz, 27 ene (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera pidió el sábado a las organizaciones sociales y a los sindicatos tomar acciones y medidas ante los insultos que recibe el presidente Evo Morales de opositores al Gobierno, para lo que demandó reflexión en todo tipo de reuniones sobre el tema.

“Otra vez atacando a nuestro presidente, otra vez atacando al aymara, otra vez atacando al campesino, otra vez atacando al indígena, otra vez atacando a la pollera, otra vez atacando al poncho, otra vez, y entonces pido en cada asamblea, en cada reunión, en cada barrio, en cada sindicato y en cada comunidad se reflexione sobre esto y se tome medidas”, dijo en la entrega de piletas públicas en el municipio de Achocalla, La Paz.

Según García Linera, el objetivo de ese tipo de ataques e insultos racistas y discriminadores que se propagan principalmente mediante las redes sociales, es “desprestigiar y derrocar” a Morales y subrayó que a algunos líderes de la oposición boliviana no les gusta que el Gobierno atienda las necesidades de los más necesitados.

Aseguró que pese a los insultos y las expresiones racistas que vierten opositores “camuflados” en “grupos ciudadanos”, el presidente y vicepresidente no se rendirán ni pararán de trabajar por el desarrollo de Bolivia y por reducir las desigualdades, aún existentes en el país.

“No nos importa que nos insulten, no nos importa que nos escupan, porque estamos nosotros haciendo cosas por el bien de la gente, no estamos amasando fortunas, no estamos amasando fortunas personales, estamos trabajando por el más necesitados; que nos tiren piedra, que nos escupan, que nos maten, a eso hemos venido, a trabajar por los pobres”, remarcó.

El vicepresidente pidió a los campesinos, obreros, sindicatos, dirigentes de barrios, mantenerse unidos y luchar sobre la base de esa unidad para derrotar las intenciones obscuras que tienen esos sectores de oposición.

esb/ma

Fuente: ABI