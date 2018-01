Jaime Flores, ejecutivo de la Federación de Comerciantes Unidos de Santa Cruz, manifestó que la Alcaldía no tiene un plan de traslado efectivo para ellos, por lo cual se oponen a que esto se realice.

Según Flores, no se consensuó con los verdaderos gremiales de La Ramada y que se habló con algunos dirigentes que ahora no los representan, insisten en quedarse en las calles hasta que no se hagan mesas de trabajo y tomen en cuenta su opinión para la ley municipal.

Fuente: Unitel