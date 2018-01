Gremialistas divididos por traslado del mercado La Ramada

Autor: Red Uno Digital Fecha: Jue Ene 25

Unos están a favor del traslado porque lo consideran necesario, mientras que otro grupo, se opone porque les afectaría seriamente en sus ventas.

Red Uno Bolivia. – Previo al altercado ocurrido entre el alcalde Percy Fernández y los comerciantes del mercado La Ramada, este pasado miércoles en la exposición del reordenamiento de mercado; ya se evidenciaba una división de los mismos gremialistas y sus dirigentes. Los que rechazan el traslado; aseguran que no saldrán del lugar porque no se hizo los estudios adecuados y no se coordinó con ellos su traslado.

“Aquí no se va vender, todos tenemos hijos, tenemos deudas y vivimos del día. ¿Qué van a comer mis hijos?”, “es que los puestos son chicos, vayan a verificar en la parte trasera. Aquí hablan de que son grandes, de cinco metros cuadrados; allá son de 1.5 metros”, “el mercado no se va a trasladar mientras no haya mesas de trabajo”; señalaban algunos de los que se oponen al traslado.

En contraposición, los gremiales que están a favor del traslado, lo consideran necesario ya que se les estaría dando las condiciones adecuadas en el nuevo mercado.

“Estamos a favor del traslado porque ya nos tocaba también. Sufrimos esa vez un incendio del mercado por falta de capacidad de reordenamiento”, “deberíamos de agradecerle al alcalde y los concejales por este proyecto”, “está es una obra estrella, no hay donde nos perdamos. Hay la voluntad política. Entonces yo creo que cada comerciante debe ponerse la mano al pecho”, señalaban los que están a favor del traslado.

