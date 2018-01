Guido Mitma: “El Gobierno quiere un paralelo a la COB”

El dirigente de los obreros denuncia un atropello político. Se alejan del Conade

Jesús Alanoca Paco

El viernes se movilizarán en Cochabamba. Acusan un intento de división desde la Conalcam.

¿Cómo se encuentra la Central Obrera Boliviana en este momento?

La COB está sufriendo un atropello político instruido por el Gobierno, quieren fracturar, quieren crear algo paralelo a la Central Obrera Boliviana. En buena hora hemos pedido al Gobierno que abrogue el Código Penal, pero, ahora, como venganza, están intentando crear un paralelo a la COB mediante unos cuantos sectores, pero a la cabeza de expulsados. Conalcam no representa a los trabajadores, solo al Gobierno. Si la COB ha peleado por los intereses de los bolivianos, ahora todos debemos defender a esta entidad histórica. Pido que se censure a los dirigentes que han participado de un seudoampliado y han llamado a un seudocongreso.

¿Qué pasa con los dirigentes que quieren “dividir” la COB?

Hay intereses políticos, de lucros. Conalcam solo ha servido para conseguir un cargo jerárquico; es importante que los diferentes sectores censuren a estos dirigentes, muchos solo buscan una candidatura con el MAS.

¿Cuál será el interés del Gobierno con la COB?

Quieren dividir y cooptar a la COB con intereses políticos, dividirla y crear un paralelo, hay que defender a la COB. En adelante la única institución que podrá defender la democracia es la Central Obrera Boliviana, el Conade no podía ser otra cabeza, la lucha del 21F la tendremos que hacer, pero será en su momento.

¿Se repostulará a su cargo en la COB? ¿Cuándo se renovará la dirigencia?

No lo voy a hacer, soy muy claro, no me respotularé, estoy concluyendo mi gestión, pero debemos ir a trabajar y desde ahí reclamar nuestros derechos. El Ministerio de Trabajo no recibe la convocatoria que hemos hecho para renovar a la dirigencia, tenemos 90 días y esperemos que nos permitan llevar adelante nuestro congreso para elegir dirigentes.

¿Es tan cierto el respaldo que dice tener tras participar de Conade y unirse a los médicos?

La política de la COB es defender los derechos de todo boliviano, de todo afiliado. Nos pidieron que declinemos del tema de Conade porque está siendo absorbido con temas político-partidarios, eso no podemos aceptar, no vamos a dar alas a la derecha oportunista que en su momento ni siquiera denunció y hoy quiere llegar a cabalgar sobre esta gran movilización y nosotros hemos pedido a los mineros dejar de participar de Conalcam porque es solo un apéndice del Gobierno.

¿Se movilizarán?

Se ha determinado una marcha en Cochabamba, debemos defender a la COB, el día viernes 26 de enero, donde todos deben estar y en la tarde habrá un ampliado nacional para censurar este intento de dividir por parte del Gobierno de Evo Morales.

Fuente: eldeber.com.bo