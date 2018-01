Hallan rastros de sangre en la discoteca Planta Baja de La Paz

El fiscal Departamental, Edwin Blanco, señaló que las manchas hemáticas halladas en el lugar donde desapareció una pareja en Año Nuevo “podrían ser de cualquiera”. El local siguió funcionando después de su clausura definitiva, el 7 de noviembre.

Letrero de la Discoteca Planta Baja. Foto: Abya Yala TV

La Fiscalía reveló que en la discoteca Planta Baja, donde desaparecieron los novios Carla Bellot y Jesús Cañisaire en Año Nuevo, se hallaron restos de sangre que ahora serán sometidos a un examen de genética forense. Ni la Policía ni la Alcaldía de La Paz inspeccionaron el lugar ese día porque lo daban por clausurado.

No obstante, el fiscal Departamental, Edwin Blanco, dijo el martes que las manchas hemáticas halladas en el lugar “podrían ser de cualquiera” al ser un lugar muy concurrido.

“Reitero, no significa que esa sangre sea de la pareja, hay otra posibilidad de que la pareja haya tomado otro rumbo y eso las cámaras, que van ser procesadas hoy (por el martes), nos van a revelar”, señaló.

La joven pareja de 25 de años desapareció el 1 de enero de este año y van 10 días que no se da con su paradero.

Para los familiares, la pareja de jóvenes no salió del lugar y aseguran que publicaron fotografías en las redes sociales cerca a las 06.00. Las cámaras de seguridad del local no funcionaban y similares aparatos instalados en las calles aledañas son parte de la investigación. Una de ellas cambió de curso entre las 08.00 y 09.00 y no tiene el registro del lugar.

En medio de las investigaciones surgió la polémica sobre el control, o la omisión de éste, que ejercieron las autoridades policiales y ediles al local entre la noche del 31 de diciembre de 2017 y la madrugada del día posterior.

Planta Baja, una discoteca cercana a la plaza Alonzo de Mendoza y la plaza San Francisco, funcionaba de forma ilegal desde su clausura definitiva, el 7 de noviembre de 2017. Fue intervenida antes en siete oportunidades.

El 31 de diciembre no debía funcionar, pero ni la Policía ni la Alcaldía inspeccionaron el centro nocturno el día de la desaparición.

El subalcalde Centro, Fernando Valencia, aseguró, con base en la Ley nacional 264 de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, que la Policía era la encargada de proceder al “inmediato arresto” del propietario ante el “incumplimiento flagrante a la clausura definitiva”.

El coronel Jhonny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), replicó que nunca llegó a su despacho el listado de los locales clausurados y apuntó que “desconocía esa competencia”.

En una entrevista con la red Cadena A, la intendente Municipal, Velma Vargas, indicó que es “un poco complicado” hacer el control de discotecas en Año Nuevo porque es “una época fuerte” y hay otro tipo de fiscalizaciones como la de inocuidad en venta de carnes.

Sin embargo, dijo que en el sector se coordinó con la Policía justamente los siete operativos antes citados y otro tanto con la unidad de Trata y Tráfico, aunque no precisó las fechas. “Ellos (los dueños) fueron notificados y sabían que no debían dar continuidad a la actividad”, apuntó(10/01/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz