Idris Elba asegura que ha llegado el momento de que una mujer interprete a James Bond

El que fuera favorito para sustituir a Daniel Craig en la saga cree que un personaje como 007 necesita algo mas que un cambio de color de piel.

Los discursos reivindicativos en entregas de premios, los pins en la solapa, las marchas multitudinarias, los hashtags… Cualquier acto de apoyo para lograr que las mujeres dejen de ser tratadas como profesionales de segunda es siempre bien recibido. Pero no suficiente.

Al menos eso es lo que opina el actor Idris Elba, que tiene una idea genial para demostrar al mundo que el feminismo no es el enemigo.

Acostumbrado a que le pregunten en todas las entrevistas si le gustaría suceder a Daniel Craig en el papel de James Bond desde que en 2015 todo el mundo lo daba por favorito a ser el siguiente en la franquicia, el británico ha querido zanjar para siempre la cuestión asegurando que ya no es el momento de tener un agente 007 negro, sino de tener un agente 007 mujer. Jane Bond, eso sí sería moderno.

“Estaría interesado en ver a un Bond que no fuera un hombre”, explica Elba en un vídeo grabado para la revista Variety hablando del futuro de la franquicia 007 una vez que Craig cuelgue el esmoquin de espía cuando termine de rodar la próxima entrega. “Podría ser una mujer. Una mujer negra o una mujer blanca, da igual. Pero estoy convencido de que ese es un personaje con el que todo el mundo querría ver que hacen algo diferente”.

Por desgracia, de momento solo se trata de eso, de un deseo. Porque por mucho que nos gustaría ver a alguien como, por ejemplo, Gillian Anderson dando esta necesaria vuelta de tuerca a la saga (la última película de Cazafantasmas demuestra que no es una locura cambiar el sexo del protagonista), los jefazos que gestionan a Bond tienen otras opciones para sustituir a Daniel Craig: Harry Styles.

Eso es al menos lo que sugiere Lee Smith, montador de la última entrega, durante una entrevista a un periódico británico. “Harry podría hacerlo sin problema. Si quisiéramos un Bond más joven, él sería la opción ideal”. ¿De verdad esa es la única manera que se os ocurre de rejuvenecer este clásico?

It’s Bond. Jane Bond.

Thanks for all the votes! (And sorry, don’t know who made poster but I love it!) #NextBond pic.twitter.com/f8GC4ZuFgL

— Gillian Anderson (@GillianA) 21 de mayo de 2016