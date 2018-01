Indignación en Cochabamba: Pandillero que quemó vivo a un adolescente recibe leve condena

La familia de Javier Canchi Choque, el infortunado joven cruelmente asesinado, llora de impotencia.

Indignación por leve condena a quien quemó a Javier Canchi

Juicio oral en Cochabamba.

Un Tribunal de Sentencia dictó 7 años de cárcel para un joven que roció con gasolina y le prendió fuego al adolescente. En las redes sociales ya convocan a marchas de protesta.

EL SENTENCIADO GUSTAVO EZEQUIEL CALLA VARGAS.

“Hermanito, mirá, me han quemado. Sus chicos de la Delia han sido. René y otros. Si voy a morir va a ser por culpa de ella. No creo que me recupere. Me han pegado, me han hecho tomar gasolina en la loma y me han prendido fuego. Estoy muy mal”. Esta es una de las frases dichas por el estudiante Javier Canchi Choque, de 17 años, poco antes de morir con el cuerpo calcinado el 31 de octubre de 2016.

La historia adquirió tintes macabros cuando se supo que su exnovia Delia, una adolescente de 15 años, lo había citado en una loma de Alto Sivingani y lo esperó con tres integrantes de las pandillas Teddy Boys y Cártel Central: su nuevo enamorado Guery V.R. (16), René M.H. (16), que había sido compañero de colegio de la víctima, y Gustavo Ezequiel Calla Vargas, de 18 años. De acuerdo a la confesión de René, Gustavo y Guery fueron quienes obligaron al estudiante a beber gasolina de una botella y luego le prendieron fuego.

Delia, Guery y René fueron enjuiciados como menores de edad y por ello fueron sentenciados con la máxima pena que se le otorga a un adolescente: seis años de encierro. A otros dos cómplices menores, tres años.

Sin embargo, Gustavo Ezequiel Calla Vargas era mayor de edad cuando ocurrió el atroz crimen y su juicio, como adulto, concluyó recién. La Fiscalía lo acusó del delito de asesinato y pidió 30 años de reclusión por la saña y alevosía con la que actuó al momento de obligar a Canchi a beber gasolina y prenderle fuego. Sin embargo, los jueces lo condenaron a siete años de cárcel por el delito de lesiones graves seguidas de muerte, no por asesinato.

El padre y los hermanos de Javier Canchi lloraron de impotencia. “¿Acaso cuando uno le obliga a tomar gasolina a alguien y le prende fuego solo quiere lesionarle? Quiere matarle pues. ¿Cómo los jueces no ven eso? Le están premiando a este asesino. No hay justicia para los pobres”, cuestionaron. Tanto la familia como la Fiscalía apelarán esta sentencia, porque consideran que existían todas las pruebas para demostrar que se trató de un asesinato. En las redes sociales, los cibernautas expresaron su indignación en la página abierta en Facebook “Javier Canchi Choque estamos contigo” que tiene miles de seguidores. “A los menores de edad les dieron la máxima pena y a este que ya es mayor, y que fue el que le quemó, le dan premio”, protestaba una mujer. Ya no hay confianza en la Justicia que está a favor de los delincuentes y asesinos”, “¿Jueces? ¿Se pueden llamar así? ¿Con tantas pruebas? ¿No tendrán hijos?, se leía entre las opiniones con menos insultos.

Opinión / Cochabamba