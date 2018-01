Jamie Dornan explica por qué su mujer no ha querido ver ninguna película de ‘Cincuenta sombras’

¿Es Amelia Warner la única que no está contando las horas que quedan para el estreno de la última parte? Puede.

Queda poco más de una semana para que llegue a los cineas 50 sombras liberadas, la última entrega de la saga, pero hay alguien que no tiene el 9 de febrero marcado en rojo en el calendario: la mujer de Jamie Dornan.

El propio actor británico, que interpreta al misterioso Christian Grey, acaba de confesarlo en el programa de Ellen, al que ha acudido para promocionar la película y tuvo que admitir que en su casa nadie ha querido verle interpretando “esas” escenas junto a Dakota Johnson.

“Es curioso, porque la gente realmente se cree que soy ese personaje”, explicó Dornan cuando la presentadora le preguntó cómo afectaba a su vida diaria haber participado en esta saga. “Por ejemplo, hay personas que se me acercan cuando estoy pidiendo un café en Starbucks y me dicen con voz cómplice ‘Hola, señor Grey’. Les da igual que esté ahí de pie con mi hijo en brazos. Pero bueno, me parece bien”.

Quizás es por eso por lo que Amelia Warner, que se casó con el actor en 2013, no ha querido ver ninguna de las películas que han convertido a su marido en un icono sexual, algo que Jamie descubrió cuando Ellen le comentó si no era raro para ella verle en la televisión interpretando a un asesino en la serie The Fall y luego actuar como si nada en casa.

“Bueno, me gusta pensar que ella está enamorada de mí, no de ningún personaje”, contestó entre risas Dornan. “Además, ella no ha visto ninguna de las películas de Grey”, se excusó. “¿No las ha visto?”, exclamó Ellen sorprendida. “No, bueno, no tengo ningún interés en pagarle una entrada para que me vea haciendo… ya sabes”.

Quien sí ha visto ya Cincuenta sombras liberadas ha sido la presentadora, que contó una anécdota al respecto con la que cualquiera se sentirá identificada. “Antes de hacer entrevistas tengo que ver las películas de los actores que vienen al programa, y ayer, viendo en casa la tuya, hubo un momento en el que mi chef entró en el salón y se quedó allí parado sin decir nada. ¡Pensaba que estaba viendo porno!”, explicó. “Aunque debo reconocer que en esta hay más thriller y que, además, tiene un final precioso”.

“Sí, lo tiene”, asintió Dornan. “Aunque la gente con la que he hablado no para de preguntarme si hay más sexo en esta parte que en las anteriores entregas y sinceramente no sé qué contestarles, no estoy con un reloj cronometrando cuánto duran esas escenas en cada película”. Puedes ver aquí la conversación entera.





Fuente: revistavanityfair.es