Jane Fonda revela que ha sufrido cáncer de labio

“El mundo se está viniendo abajo, qué importa un labio. Sí, me lo quitaron y voy a estar bien, gracias”, aseguró la actriz de 80 años con una gran tirita cubriendo el labio inferior

La actriz Jane Fonda, de 80 años, acudió el lunes al programa Build Series para promocionar la cuarta temporada de la serie que protagoniza en Netflix, Grace and Frankie, y sorprendió a todos los asistentes cuando apareció con un vendaje en el labio inferior. Antes de su intervención, la veterana intérprete decidió aclarar el motivo de la herida en su boca y explicó que se había visto obligada a pasar por quirófano para eliminar un tumor. “Quiero explicar lo de la tirita. Me acaban de extirpar un tumor cancerígeno del labio. Pensé que se iba a curar a tiempo antes de venir aquí, pero está bien. Solo quiero explicarlo, normalmente no voy así”, reveló con calma y normalidad.

Horas más tarde en otra entrevista en el programa The Howard Stern Show la actriz se mostró muy optimista en su recuperación y no dudó en pronunciarse de nuevo cuando le preguntaron sobre este bache en su salud. “A ver, el mundo se está viniendo abajo, qué importa un labio. Sí, me lo quitaron y voy a estar bien, gracias”, añadió para zanjar el tema. “He tenido mucha suerte, lo pillamos a tiempo y, como he dicho, ha sido un procedimiento no invasivo. Encontramos el bulto hace semanas y los doctores determinaron rápidamente que el cáncer no se había extendido”, ha culminado.

Fonda ha querido quitarle más hierro al asunto publicando en su cuenta de Instagram una imagen junto a su compañera de reparto Lily Tomlin en la que, bromeando, aseguraba que entre las dos habían descubierto la manera de disimular el vendaje.

Este no es el primer susto de salud que sufre la intérprete de Nosotros en la noche. En 2010, la ganadora de dos premios Oscar se sometió a otra intervención quirúrgica después de que los médicos le descubriesen un pequeño tumor benigno en el pecho. “Está completamente recuperada y libre de cáncer”, aseguró entonces su representante a la revista People.

Pese a este altibajo, la estrella y gran activista está en escena más presente que nunca. En 2017 estrenó su último largometraje junto a Robert Redford y este 2018 lo ha iniciado con la cuarta temporada de la serie que protagoniza junto a Tomlin y que ahora promociona. Unos días antes de cumplir los 80, Fonda aseguraba que sigue cuidándose, aunque no de la misma manera de cuando era más joven. “Ando en lugar de correr, tampoco esquío, me deslizo. Y sigo haciendo yoga pero muy despacio”, confesaba el pasado diciembre.

Fuente: elpais.com