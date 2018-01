Javier Pastore no dudó y le respondió a Thiago Silva

París Saint-Germain sigue cosechando triunfos, pero fuera de la cancha siempre tiene algo que genera polémica y ahora es con dos jugadores latinoamericanos. Javier Pastore y Edinson Cavani llegaron tarde al regreso de los entrenamientos y se generó malestar en el plantel, algo confirmado por el capitán Thiago Silva.

Tras el triunfo sobre Amiens por la Copa de Francia, el defensor brasileño expresó su enojó con el delantero uruguayo y el mediocampista argentino: “Sigo pensando que lo que hicieron no está bien para el grupo y el club. La verdad que estamos molestos porque estamos en una parte importante de la temporada. Las personas tienen que pensar antes de hacer las cosas ya que esto no es bueno”, señaló sobre los casos de sus compatriotas sudamericanos.

Thiago Silva también apuntó a Pastore y dejó en claro que el mediocampista argentino se quiere marchar del París Saint-Germain: “Hay una diferencia entre los casos. Creo que Pastore avisó que quería marcharse y es por eso por lo que los dos lados no llegaron a un acuerdo”, expresó sin vueltas Thiago Silva.

Pastore no se quedó en silencio, contó su versión de los hechos y desmintió lo expresado por el capitán del equipo francés: “Nunca hablé con Thiago Silva sobre mi problema o mi futuro. Nunca presiono a nadie, no es mi estilo. Él no estaba al tanto del problema que tuve y eso me hizo llegar tarde. Repito: mi sueño siempre ha sido quedarme. Siempre he sido leal. ¡No es verdad que me quiero ir! Me gustaría quedarme aquí para terminar mi carrera”, afirmó Pastore en su cuenta de Instagram.

El futbolista de 28 años se sumó cinco días tarde a las prácticas del PSG y afirmó que tuvo que “solucionar unos asuntos personales”.

