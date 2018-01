Joseph Blatter dio nuevos detalles sobre la elección de Qatar 2022: el llamado a Obama, el rol de Platini y el pedido de Beckenbauer

El propio Blatter cuenta que un asesor cercano al ex futbolista cobró dinero por parte de la federación australiana, la cual tenía el apoyo de Beckenbauer. “No hay duda de que Fedor Radmann tenía algún plan en marcha”, sostuvo el ex dirigente suizo, y agregó: “Sé que recibió un montón de dinero y Franz no haría lo que hizo por Australia por nada”. El país oceánico finalmente obtuvo un sólo voto.