La historia desconocida del gol en contra más recordado del fútbol argentino

El 13 de mayo de 1984 fue un día muy especial en la vida de Marcelo Firpo, pero no por el error que lo hizo famoso.

Firpo posa con la platea de Atlanta de fondo.

Marcelo Firpo esperaba el tiro de esquina con ansiedad. Estaba a cargo de la marca de Mario Lucca, el mejor cabeceador de Vélez, y desde la derecha se preparaba para pegarle Jorge Comas, con el efecto de su zurda pícara.

Comitas puso la pelota a media altura al borde del área chica y Firpo corrió al anticipo. Llegó al lugar exacto y buscó rechazar, pero cometió un error clave: intentó pegarle con la parte externa del pie derecho para no exponerse a una pifia con la izquierda, su pierna menos hábil. Todo le salió al revés, literalmente.

Su rechazo fue defectuoso e hizo volar de emboquillada la pelota sobre el arquero, Daniel Carnevali, para clavarla en el ángulo del arco que da a la popular de la calle Muñecas, en Villa Crespo. Fue el único gol del partido que Vélez le ganó a Atlanta por la séptima fecha del Metropolitano 1984. Y podría haber sido un gol en contra más, pero la historia le negó a Firpo el olvido de ese error por un episodio que ocurrió unas horas después.

Esa noche, en el programa “Todos los goles” -cita obligada para el colectivo futbolero de la época-, se dio un episodio que lo hizo quedar grabado para siempre: el brasileño Dino Sani, flamante DT de Boca, lo eligió como mejor tanto de la jornada. Para Firpo, también aquel 13 de mayo fue inolvidable. Pero por motivos muy distintos de los que creemos todos los que recordamos aquel, el gol en contra más recordado del fútbol argentino.

La otra historia de aquel domingo, la menos contada, arrancó bien temprano para Firpo en su casa de Quilmes. Su esposa, en la recta final del embarazo de su segundo hijo, tenía contracciones. Marcelo no dudó: la subió a su auto y arrancó una veloz carrera por la avenida Independencia para llegar hasta el sanatorio de la obra social, que quedaba en Caballito. Ya en el hospital, su mujer se quedó con una vecina que la acompañaba.

“Vi que estaba todo bien y entonces me fui a Chacarita para almorzar con el plantel, que iba a jugar con Vélez. Les expliqué lo que había pasado a (Carlos) Pandolfi y (Carlos) Della Savia, los técnicos, y enseguida me dijeron que podía volverme al hospital. Pero yo les expliqué que no había ningún problema y que quería jugar”, le cuenta a Clarín Firpo. La dupla técnica decidió acatar su deseo y ese día Firpo se calzó la 8 de Atlanta, que jugaba la que hasta hoy es su última temporada en Primera. Tuvo una buena actuación en el primer tiempo, cuando Navarro Montoya le tapó un remate que pudo haber sido la apertura del marcador. Y en el complemento llegó la jugada que definió el resultado.

Firpo asegura que nada de lo que había ocurrido a la mañana lo alteró durante el choque contra Vélez. Tanto que su sensación cuando terminó el partido era solo de consternación por el gol en contra que después lo haría famoso. “No te hagas problema, Firpo, fue un accidente”, lo consoló Juan Carlos Bujedo, histórico lateral izquierdo de Vélez. Cuando Marcelo miró hacia la platea, lo saludaba el marido de la vecina que se había quedado en el hospital con su esposa. “Venite, vamos al hospital que ya nació”, le informó. Casi al mismo tiempo que él le clavaba involuntariamente la pelota en el ángulo a Carnevali, había visto la luz su hijo Esteban Nicolás.

Walter Tamer (hoy representante de jugadores), Marcelo Firpo y Adrián Bianchi.

En el sanatorio, todo había salido a la perfección. Tanto Esteban como su mamá estaban bien y Marcelo los acompañó durante el resto del día, aunque a la noche no pudo evitar el ritual futbolero de mirar “Todos los goles” por Canal 9. Al cabo, iban a mostrar su involuntaria obra de unas horas antes en Villa Crespo.

“Yo elijo ese gol, el de Vélez. Miren cómo le pone la pelota por arriba al arquero. Si hubiera sido a favor era una definición espectacular”, aseguró Dino Sani ante la mirada incrédula de los conductores. El brasileño, que tendría un breve paso como DT de Boca y que había sido un brillante futbolista (integró el plantel del seleccionado campeón en Suecia 1958), había pateado el tablero. Firpo (que hoy a los 61 años es prosecretario en una asociación que ayuda a ex jugadores de Quilmes) asegura que cuando lo escuchó, en un bar cercano al sanatorio, se rió con ganas, feliz como estaba por el nacimiento de su hijo. “La verdad que le agradezco a Dino Sani. Me hizo famoso”, afirma con humor Firpo. El mismo que ese día había metido uno de los mejores goles de su vida.

Fuente: clarin.com