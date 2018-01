La pastilla de los tiros libre de Messi: qué tomó durante el triunfo de Barcelona ante Alavés

¿De qué se trata? Si bien después de la situación de octubre se intentó instalar que se trató de un caramelo, las hipótesis más contundentes son dos. Una, que sería una pastilla de glucosa, a modo de energizante. Tras el encuentro ante los griegos, Radio Catalunya, que fue la que difundió esta teoría, le consultó al entrenador Ernesto Valverde sobre el hecho. “¿Si se ha tomado una pastilla de glucosa? No tengo ni idea, no sé. Si ha tomado una y ha marcado, que se tome otra”, había replicado entonces. Según pudo averiguar Infobae, la glucosa es un suplemento que utilizan con regularidad los deportistas de alto rendimiento. “Algunos jugadores por recomendación específica pueden ingerir glúcidos para tener energía de forma más rápida para el músculo”, amplió el doctor Fernando Locasso, especialista en la práctica deportiva que trabaja en Huracán, la selección argentina de voley masculina y el Hospital Álvarez.