La piel genéticamente modificada desarrollada a partir de células madre puede salvar vidas

Mientras tanto, Hirsch y Rothoeft informan que el niño continúa teniendo buenos resultados y que no toma ningún medicamento por primera vez en muchos años. Los médicos están monitoreando cuidadosamente al niño para detectar signos por si algunas células no se corrigieron bien y eso provoca que la enfermedad reaparezca. Pero en este momento no parece estar sucediendo en las áreas trasplantadas. Sin embargo, el niño tiene algunas ampollas en aproximadamente el 2 y el 3 por ciento de su cuerpo, en áreas no injertadas. Por eso están considerando si reemplazar esa piel también.