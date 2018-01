La viuda de Hugh Hefner ya no tiene nada que ver con una ‘conejita’ Playboy

Unos meses después de la muerte del mítico editor, Crystal Hefner, de 31 años, parece otra persona: natural, sin maquillaje, preocupada por la ecología y volcada en causas benéficas

El refranero está repleto de dichos que no paran de dar la razón a quienes afirman que contiene verdades condensadas en frases breves. La última esposa de Hugh Hefner, el dueño de Playboy, es una prueba de esta afirmación. Y su vida después de la muerte del legendario editor demuestra que “las apariencias engañan” y que no hay que fiarse de las primeras impresiones.

Después de perder a su marido y superar una crisis de salud, Crystal Hefner, de 31 años, parece haber dado un vuelco radical a su vida y hasta el aspecto de conejita playboy que cultivaba mientras estuvo junto a Hefner es, hoy, radicalmente distinto. Han pasado solo unos meses desde que su marido falleciera, a los 91 años, el pasado 27 de septiembre, pero ella parece otra mujer, sin apenas maquillaje y volcada en organizaciones benéficas.

“Le echo de menos todos los días”, ha manifestado a The Daily Telegraph, en la primera entrevista que ha concedido desde la muerte de su marido. “Él me enseño mucho. Me enseñó el amor, la bondad… era amable con todos, acogedor en su casa con todo el mundo, sin importarle quién eras. En estos días es raro encontrar alguien así”, ha afirmado Crystal Hefner.

A quienes muestran su sorpresa por su cambio de imagen no duda en sacarles de su error: “Tal vez sentí que tenía que interpretar ese papel por ser una Playmate y formar parte de Playboy, pero nunca he sido ese tipo de persona preocupada por los tacones, los vestidos o los maquillajes. Ahora creo que soy más yo misma; me siento más cómoda con el mínimo de maquillaje y buscando la sencillez”.

En su transformación puede que también haya tenido que ver el diagnóstico que recibió en 2016: sufría la enfermedad de Lyme, una infección que puede afectar a varios órganos y que transmiten las garrapatas y que también afectó a sus implantes mamarios. Ahora se cuida más: es vegana, usa mayoritariamente ropa orgánicamente sostenible, está mucho más delgada y natural de aspecto y dice “que viajar es la mejor medicina porque realmente abre los ojos”.

“Vivir en Los Ángeles… es solo un mundo diferente”, reflexiona en la entrevista, “hay mucho que experimentar. Viajar es la mejor educación en la vida. Me hace querer marcar la diferencia y empezar a involucrarme con diferentes organizaciones benéficas donde sea que pueda ayudar”.

Todas estas actividades las compatibiliza con su función como parte del consejo de la Fundación Hugh M. Hefner: “Hef lo dejó todo preparado para proteger la libertad de expresión. Cada año realizamos una ceremonia para otorgar premios a las peronas que la defienden. Creo que ahora es más importante que nunca dado todo lo que sucede en la política”.

Hace poco también se ha sabido que la exmodelo ha decidido poner a la venta por algo más de siete millones de dólares la casa que el empresario adquirió para ella en 2013. Una compra que se pensó para que tuviera un lujoso domicilio al que trasladarse en el momento de la desaparición de su esposo, con quien vivía en la mansión Playboy gracias a un acuerdo firmado entre Hefner y quienes adquirieron la mítica casa años antes de su muerte.

Crystal Harris (su nombre de soltera) era la tercera esposa de Hefner desde 2012 y de él dice que “salvó su vida” y la hizo sentirse querida cada día. Ella y los cuatro hijos que el magnate tuvo de dos matrimonios anteriores han sido los herederos de una fortuna que se estima en algo más de 36 millones de euros y cuyo disfrute el editor dejó condicionado a que sus beneficiarios no consuman sustancias ilegales o se vuelvan dependientes del alcohol. Solo él, que hoy descansa en el cementerio Westwood Village Memorial Park, cerca de su admirada Marilyn Monroe, sabe los motivos que le indujeron a ello.

