El secretario de Comunicación de la Alcaldía de Santa Cruz, Jorge Landívar, considera que el abandono de comerciantes del mercado Los Pozos se debe a intereses económicos afectados de los dirigentes.

“El que no quiera trasladarse, que no lo haga, pero el problema será que cuando quieran hacerlo, no tendrán sitio. El asunto es económico, ya que los dirigentes cobran por los espacios”, criticó la autoridad edil.

Fuente: Unitel